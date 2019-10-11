Улан-Удэ, , 13:05 — REGNUM В программе «Земский учитель» смогут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии со ссылкой на поступившие в республику методические рекомендации Минпроса России.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

«На единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей смогут с 1 января 2020 года претендовать учителя, прибывшие на работу в сёла, посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек», — отметили в правительстве.

Между тем, сегодня готовятся изменения, которые позволят увеличить размер единовременной выплаты до 2 млн рублей. Получив её, «земский учитель» должен будет отработать пять лет, что позволит, по мнению чиновников, привлечь педагогов в сельские школы.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровый дефицит в системе образования Бурятии составляет 550 человек. При этом, в ближайшие три года эта цифра может утроиться после введения в строй 11 новых школ и 22 дошкольных учреждений.

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