Тбилиси, , 12:59 — REGNUM На 4080 вакантных мест в школы Грузии приняли около 2,3 тыс. новых педагогов. Об этом 11 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Как отметил руководитель национального центра профессионального образования учителей Берика Шукакидзе, на остальные вакантные места часы распределены между работавшими до сих пор педагогами. Таким образом, не осталось классов без учителей.

Большое число вакансий возникло после того, как по инициативе министра образования, науки, культуры и спорта 6,3 тыс. педагогов пенсионного возраста ушли из школ взамен на получение денежной премии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии заявили о повышении зарплат учителям и воспитателям к 2020 году