Найроби, , 13:09 — REGNUM Редкий жеребенок зебры «золотого окраса» был замечен в кенийском заповеднике Масаи Мара спустя несколько недель после того, как в том же парке обнаружили зебру в «горошек». Об этом сообщает Daily Nation.

Как пишет газета, в среду, 9 октября, зебру золотистого цвета заметил гид Джон Мани Кипас, который дал ей второе имя. Он сказал, что увидел жеребенка, когда вез туристов на сафари.

«Я был первым, кто заметил маленькую зебру, и я дал ей второе имя «Мани», — цитирует его газета Daily Nation.

«Это было обычное утреннее сафари, и именно тогда мы увидели редкого жеребенка. В какой-то момент я не поверил своим глазам. Я взял свою камеру и сделал несколько фотографий. Жеребенок больше похоже на осла, чем на зебру», — добавил гид.

Фотографии редкого жеребенка вызвали ажиотаж в Твиттере.

Жеребенок был замечен в районе Нгиро среди гну и зебр, мигрирующих в парк Серенгети в Танзании. На снимках видно, что у него полосатая шея, голова, ноги и хвост, но остальная часть тела бежевая. Кипас хочет, чтобы кенийские власти помешали его переходу в Танзанию, передает газета.

Напомним, что три недели назад гид и фотограф Энтони Тира заметили «зебру в горошек» в том же заповеднике. Считается, что она родилась с пятнами, а не полосами из-за нарушений, связанных с наличием меланина. В последний раз «зебру в горошек» видели, когда она пересекала границу с Танзанией и переселилась в парк Серенгети.

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