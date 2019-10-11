Бишкек, , 12:58 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии планирует подать иск в суд против поставщика реанимационных автомобилей. Об этом 11 октября заявил глава минздрава Космосбек Чолпонбаев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, контракты на поставку автомобилей были изначально составлены не правильно. В частности, при отгрузке автомобилей поставщик получил 80% их стоимости. Однако впоследствии было установлено, что техника не соответствует спецификации.

Напомним, соглашение о поставке 15 реанимационных автомобилей было заключено в марте 2017 года. Технику планировали ввести в эксплуатацию в июле, однако позднее в минздраве отказались принимать машины из-за множества недочетов. Общая стоимость автомобилей составила 1,18 млн евро.