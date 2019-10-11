Красногорск, , 12:57 — REGNUM В Московской области стартовал детский конкурс по созданию социальной рекламы «Кибервызов». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, конкурс организован московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и направлен на повышение цифровой грамотности и информационной безопасности. Муниципальный этап отбора роликов продлится до 18 октября, областной — с 28 ноября по 12 декабря.

«Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря. В конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от 10 до 17 лет. Это прекрасная возможность для них не только акцентировать внимание на волнующей общество проблеме, но и продемонстрировать свои творческие способности», — заявила областной министр.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области 14 октября пройдет форум для замещающих семей.

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