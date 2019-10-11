Москва, , 12:44 — REGNUM В Москве частично ограничат движение с 11 и по 20 октября 2019 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы.

В связи с проведением фестиваля Nauka 0+ и Кубка Кремля по теннису в октябре на дорогах Москвы действуют ограничения.

11 октября в районе Раменки дороги перекрыты в обоих направлениях из-за проведения фестиваля Nauka 0+. С 06:00 до 22:00 нельзя проехать по участку улицы Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, д. 1, с. 2 до микрорайона Ленинские Горы, д.1, с. 3.

С 12 по 20 октября в столице пройдет Международный теннисный турнир «Кубок Кремля». В эти дни будет запрещена парковка на нескольких участках Крылатской улицы. Нельзя будет оставить автомобиль в районе д. 14 и на съезде к улице Нижние Мневники (рядом и напротив остановки «Дворец ледового спорта»), в районе дома 15 (в обоих направлениях движения), а также на участке от дома 16 до въезда на территорию парка «Сказка».