Магас, , 12:06 — REGNUM Свидетеля издевательств над семилетней девочкой в Ингушетии, в результате которых она стала калекой, уволили с конвойной службы. Мужчина является супругом Макки Г., которая в настоящее время находится под следствием по подозрению в жестоком обращении с ребенком.

Причина, по которой он уволен, неизвестна, однако ряд СМИ, в том числе «360», пишет о том, что решение руководства правоохранительного органа об увольнении было принято по результатам служебной проверки.

Известно, что бывший теперь уже конвойный познакомился с будущей супругой на работе — она ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу города Назрань в Ингушетии 4 июля 2019 года. У нее были выявлены множественные травмы, в том числе ожоги и переломы. Ей пришлось пережить ампутацию руки. Как было установлено, такие серьезные повреждения ребенок получил из-за систематического избиения родной тетей, в семье которой воспитывался.

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