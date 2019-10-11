Пермь, , 12:05 — REGNUM Пермский край входит в десятку самых пьющих регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

В ведомстве отметили, что отчасти этот показатель объясняется генетической предрасположенностью: более 60% жителей региона в возрасте от 39 до 60 лет имеют высокую вероятность развития алкоголизма.

По данным Минздрава РФ, в 2018 году более 2 млн жителей России обратились за медпомощью из-за алкоголизма. Впервые получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» более 75 тыс. человек. Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Прикамье, Башкирии, Татарии и Пензенской области, сообщает РБК.

Добавим, в середине сентября 2019 года в Перми прошла лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!». На ней обсуждалась проблема алкоголизма и пагубное влияние алкоголя на организм человека. Эксперты указали на отсутствие такого понятия, как «безопасная доза», потому что любое количество алкоголя пагубно влияет на организм человека и разрушает его.