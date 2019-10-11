Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела в отношении главного архитектора областного Романа Илюгина. Соответствующая информация размещена на сайте суда. передаёт ИА REGNUM.

«Рассмотрение уголовного дела в отношении Романа Илюгина по ст. 293 ч. 1 УК РФ «Халатность» и ст. 286 ч.3 п. в «Превышение должностных полномочий» отложено на 17 октября 2019 года», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что фигурантом уголовного дела главный архитектор Ростова-на-Дону Илюгин стал в начале 2019 года. В настоящее время он находится находится под домашним арестом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону вынесут приговор главному архитектору города