Симферополь, , 11:58 — REGNUM За лето 2019 года недобросовестных пользователей крымских пляжей оштрафовали почти на 1,3 млн рублей. Об этом на заседании в Госсовете РК сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерством курортов и туризма совместно с администрациями муниципальных образований республики проведены более сотни инспекционных выездов, в ходе которых составлено 156 протоколов об административном правонарушении за эксплуатацию пляжей без разрешительных документов, отсутствие матросов-спасателей, нарушение правил благоустройства. По итогам рассмотрения этих протоколов принято решение о взыскание штрафов со 128 пользователей на общую сумму 1,267 млн рублей», — отметил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сообщил, что в республике увеличили сумму штрафов для недобросовестных пользователей пляжей: для ИП — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч.

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