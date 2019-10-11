Симферополь, 11 октября 2019, 11:58 — REGNUM За лето 2019 года недобросовестных пользователей крымских пляжей оштрафовали почти на 1,3 млн рублей. Об этом на заседании в Госсовете РК сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сообщил, что в республике увеличили сумму штрафов для недобросовестных пользователей пляжей: для ИП — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч.
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