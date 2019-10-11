Москва, , 11:55 — REGNUM Шесть проектов реновации рассмотрят на публичных слушаниях в Москве, сообщила журналистам председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархатектура) Юлиана Княжевская.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впервые публичные слушания по реновации пройдут в Зеленоградском округе Москвы — жителям представят застройку микрорайона 19 района Крюково. Два проекта расположены в Северном округе — это микрорайоны 8, 9 Бескудниковского района и микрорайоны 11, 12 в Западном-Дегунине», — сказала она.

Также рассмотрят проекты будущих кварталов на востоке (Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово), западе (кварталы 58, 59 района Фили-Давыдково) и северо-западе (микрорайон 3 района Покровское-Стрешнево) столицы. Выставка по проектам откроется 18 октября и продлится семь дней. А собрание участников слушаний состоится 29 октября в каждом из шести районов. Далее в течение недели можно будет направить свои предложения и замечания.

С жителями районов обсудят параметры застройки, а также размещение объектов социальной инфраструктуры.