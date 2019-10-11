Барнаул, , 11:52 — REGNUM По одному лишь сданному водителем тесту диагноз «хронический алкоголизм» поставить невозможно, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о том, что для получения медицинских справок будущим автомобилистам в скором будущем придётся сдавать анализы на наркотики и алкоголь, он пояснил:

«Алкоголизм и наркомания — это комплексные диагнозы состояния, в том числе — поведения человека. И по одному анализу невозможно ставить такие заключения. Но в данном предложении речь идет о «маркерах», то есть анализах, которые настораживают, но не являются окончательным приговором. А если найден маркер, то далее надо обследовать этого человека.

Кстати, очень распространен такой подход в онкологии, где на большинство раков известны маркеры. И если вдруг маркер показывает отклонение, то далее врач уже ведет более детальное обследование больного».

Напомним, проверять будущих водителей на хронический алкоголизм и наркоманию при выдаче медицинских справок предложили в Минздраве.

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