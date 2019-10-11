Омск, , 11:46 — REGNUM С 2019—2020 учебного года во всех школах города Омска ввели изучение второго иностранного языка. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в мэрии города.

Каким образом учащиеся будут изучать второй иностранный язык, школы решают самостоятельно. Сейчас существует несколько вариантов: один час в неделю с седьмого по девятый класс, два часа в неделю с пятого по девятый класс и так далее. Имеется несколько учебных программ.

Как уточнили в мэрии, самые популярные для изучения языки — немецкий и английский. В трёх омских школах изучают китайский язык, в одной — испанский.

«Изучение второго иностранного языка является требованием Федеральных государственных образовательных стандартов для основного общего образования», — прокомментировала первый замдиректора городского департамента образования Наталья Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России рассказали, зачем учат иностранные языки.