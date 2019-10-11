Москва, , 11:40 — REGNUM Следователи проводят допрос подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 11 октября, ранее задержанный мужчина даёт признательные показания.

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Как рассказал сам подозреваемый, несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом. 9 октября проходившая мимо девочка поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что объект может принадлежать семье малолетней, и, испугавшись разоблачения, расправился с ребёнком.

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Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Утром она ушла из дома в школу и не вернулась. Поиски ребёнка велись почти сутки. На следующий день девочку обнаружили среди гаражей без признаков жизни.

Известно, что подозреваемый в убийстве ранее уже имел проблемы с законом. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время в Саратов для оказания помощи в расследованиями тяжкого преступления по поручению главы СКР направлена группа следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.