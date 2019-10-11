Москва, , 11:39 — REGNUM Сексуальные преступления в отношении детей должны караться пожизненным заключением, считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом журналист написала в своём телеграм-канале, реагируя на убийство в Саратове девятилетней девочки.

Жертва педофила Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия

По её словам, очередное убийство ребенка — причина для поправок в Уголовный кодекс РФ. Подозреваемый в убийстве уже был судим за педофилию, но находился на свободе.

«Педофилы не исправляются. Не перестают быть педофилами, — подчеркнула Симоньян. — Педофилы должны оставаться за решеткой навсегда».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Саратове девятилетняя девочка отправилась в школу и пропала. На следующий день её тело нашли в одном из гаражей. Подозреваемый задержан.

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