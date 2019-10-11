Симферополь, 11 октября 2019, 11:57 — REGNUM В Крыму увеличили штрафы для недобросовестных пользователей пляжей. Об этом на заседании в Госсовете РК заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму запланирован ремонт и благоустройство пляжей Евпатории, а также в Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах.
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