Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Комментатор матчей по Hearstone Натан Замора, известный под ником ThatsAdmiable решил уйти в отставку из-за споров о решении Blizzard в отношении профессионального китайского геймера Blitzchung (настоящее имя — Чун Нг Вай). Об этом он написал 11 октября на своей странице в Twitter.

Замора сообщил, что он уважает Blitzchung за смелость и отметил, что молодой человек явно знал о возможных последствиях своего поступка. При этом комментатор заявил, что он понимает Blizzard и считает, что компания была права, когда решила наказать геймера.

Однако Замора категорически не согласен с тем, тем, что Blizzard лишила Blitzchung звания гроссмейстера, запретила ему участвовать в турнирах в течение года и обязала вернуть призы, которые он получил за уже прошедшие соревнования.

Комментатор назвал такое решение излишне суровым, а также «совершенно необоснованным и несправедливым». Он сообщил, что более «не чувствует себя комфортно» в своей роли и не будет больше исполнять её на турнире, пока всё остается как есть.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что около 30 сотрудников Blizzard устроили забастовку около известной статуи орка перед входом в штаб-квартиру компании. Они заявили о своём несогласии с решением компании по поводу Blitzchung, который публично выразил поддержку протестующим в Гонконге во время онлайн-трансляции одного из матчей турнира Grandmasters.

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