Кемерово, , 11:34 — REGNUM В Кемеровском государственном университете (КемГУ) завершилась Всемирная неделя космоса, в рамках которой гостями планетария учебного заведения стали 455 жителей Кемерова, сообщает 11 октября пресс-служба вуза.

На экскурсиях в планетарии побывали студенты вузов и ссузов, школьники, пенсионеры, подшефные школьники управления МВД России по городу Кемерово, дети-инвалиды общеобразовательной школы психолого-педагогической поддержки № 101.

«Задача проекта — популяризация истории космонавтики, вовлечение молодёжи в науку и исследования космоса», — отметили в вузе.

Напомним, что Всемирная неделя космоса (World Space Week) отмечается с 2000 года. Она приурочена к двум памятным датам: запуску первого искусственного спутника Земли, выведенного СССР на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну.

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