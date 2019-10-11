Калуга, , 12:06 — REGNUM Вопросам преподавания средневековой истории России в современной школе, новых тенденциях в исторической науке, подготовки и профессионального развития учителей истории было посвящено заседание круглого стола, прошедшего 10 октября в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского в рамках международной научно-практической конференции историков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Модератор дискуссии, директор Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» Анастасия Майер рассказала о новых учебных пособиях, посвященных истории средневековой Руси и передала их в библиотеку университета. Отличительной особенностью новинок, по словам Анастасии Майер, является то, что пособия состоят из научной и методической части. Книги также содержат список литературы, историографии и ссылки на интернет-ресурсы.

«В 2014 году был принят историко-культурный стандарт, который можно использовать при преподавании истории в школе. В нём также содержится и перечень из 32 трудных вопросов — со времени основания Русского государства до конца XX века. Понятно, что историческая наука развивается, ученые приходят к новым выводам, отношение ко многим событиям меняется. Поэтому необходимо показать школьникам, что историю нельзя воспринимать однозначно, нужно всегда искать какую-то золотую середину, рассказывать о разных точках зрения», — подчеркнула Анастасия Майер.

В ходе заседания круглого стола состоялось интерактивное голосование по актуальным вопросам преподавания истории в школе. Его участниками стали учителя истории, студенты профильных специальностей, преподаватели вузов, научные сотрудники РАН, методисты, которые высказали свои мнения и предложения по темам, касающимся содержания и качества преподавания общественных дисциплин.

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