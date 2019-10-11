В Свердловской области возобновили уголовное дело в отношении гинеколога из Новой Ляли Олега Б. Об этом сообщает ЕАН.

Новая Ляля, Свердловская область, , 11:33 — REGNUM Врач обвинялся в сбыте наркотических веществ — он дал пожилой женщине лекарства из личной аптечки. Суд вернул дело в прокуратуру, но производство так и не закрыли.

Сейчас в рамках дела пройдёт судмедэкспертиза. Будет проверена история болезни пожилой пациентки и её амбулаторная карта.

Напомним, ранее гинеколог Олег Б. раскаялся за аборты, которые осуществлял в рамках своей врачебной деятельности. Перед этим представители монархического движения заявили врачу, что после покаяния за аборты его дело «рассыпется».

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