Барнаул, , 11:28 — REGNUM Помимо тестов на наркотики и алкоголь, которые Минздрав РФ планирует сделать обязательными для получения медицинской справки на вождение автомобиля, необходимо ввести ряд других ограничений, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предполагаемые нововведения, он пояснил:

«Тестирование водителей на хронический алкоголизм представляется весьма действенной мерой в отношении профилактики дорожного травматизма. Ведь немалая часть увечий и смертности в ДТП лежит именно на совести алкоголиков. Абсолютное большинство зависимых от алкоголя людей нуждается в постоянном ежедневном приеме спиртного, что будет легко выявляться путем тестирования на CDT.

Разумным было бы дополнить эту, безусловно, полезную меру еще рядом ограничений. А именно, целесообразно при положительном результате тестирования ставить гражданина на диспансерный учет по хроническому алкоголизму, к примеру, на полгода — год с повторными тестированиями и возможностью получения прав лишь после снятия с учета. Таким образом, права будут вручаться людям, находящимся в состоянии стойкой ремиссии и, соответственно, риск запоя, а значит и травматизма на дорогах, после получения прав будет существенно ниже.

Поскольку часть алкоголиков, ни за что не желающих расставаться с пагубной привычкой, в условиях новой ограничительной меры обязательно решится на управление автомобилем без прав, необходимо предусмотреть ужесточение наказаний за это нарушение вплоть до тюремного заключения и конфискации транспортного средства. Раз алкоголики не способны контролировать себя сами — значит, они должны находится под жестким контролем общества».

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект приказа о новых правилах прохождения медосмотра. Если они будут приняты, то для получения медицинской справки будущим водителям потребуется сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

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