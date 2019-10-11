Грозный, , 11:25 — REGNUM В Чечне состоялась очередная благотворительная акция в поддержку малоимущих жителей Грозного. Им было роздано 13 тыс. тонн мяса. Финансирование акции взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, пишет ИА «Грозный-информ».

Помощь была оказана 2500 самым нуждающимся либо оказавшимся в трудной жизненой ситуации жителям города, в том числе детям-сиротам, инвалидам, людям преклонного возраста. Для этого были принесены в жертву 70 животных.

Как отметил мэр города Грозного Ибрагим Закриев, масштабная благотворительная акция была проведена по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова и его матери Аймани Кадыровой — руководителя РОФ имени Ахмата Кадырова. Такая помощь оказывается малоимущим жителям Грозного регулярно, отметил мэр.