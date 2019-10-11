Иркутск, , 11:23 — REGNUM Украсить бульвар Постышева в Иркутске еловой аллеей, фантазийными арками и световыми гирляндами предположили студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Об этом 11 октября сообщает пресс-служба вуза.

Минувшим летом студенты обсуждали, как можно облагородить нижнюю часть территории бульвара, охватив дворы и социальные объекты. Над эскизами трудились две команды. В рамках летней практики они провели городские исследования и пообщались с местными жителями. Концепция благоустройства была представлена в конце сентября.

По словам представителя одной из команд, ели напомнят жителям Иркутска о том, что в 1935 году по инициативе Павла Постышева в стране официально учредили светский праздник «Новый год» взамен праздника Рождества Христова и разрешили наряжать елки.

«Ели стоит высадить неподалеку от библиотеки. Полагаю, что студенты могли бы принять активное участие в посадке деревьев», — сообщил студент.

В вузе напомнили, что политеховцы обращались к теме благоустройства бульвара Постышева в 2016 году. Тогда студенты предлагали сохранить имеющиеся насаждения, спилить старые высохшие деревья и кустарники, а также посадить новые. Первый этап проекта был начат в 2017 году. На участке, примыкающем к остановке «Волжская», появились сквер с фонтаном и башенными часами.

Читайте также: В Иркутске определяют облик новых объектов студгородка ИРНИТУ

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутске определили лучший арт-объект всероссийского хакатона «АрхиПазл»