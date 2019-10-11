Оренбург, , 11:20 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области 11 человек, получивших отравление в суши-баре, обратились в суд, требуя компенсации морального вреда и вреда здоровью. Общая сумма исковых претензий составила более 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд взыскал с предпринимателя — владельца суши-бара более 100 тыс. рублей. Кроме того, с бизнесмена дополнительно взыскан штраф по 5 тыс. рублей в пользу каждого истца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в суши-баре на территории Гая отравление получили более 35 человек, в том числе 11 детей. В рамках эпидрасследования Роспотребнадзор выявил возбудитель сальмонеллёза. Работа предприятия общепита была приостановлена на 70 суток. Работников кухни привлеки к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 10 тыс. рублей.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, которое возбудили по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье из-за массового отравления суши-бар закрыли на 70 суток