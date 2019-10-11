Солнечногорск, Московская область, , 11:19 — REGNUM В Солнечногорске жителей аварийных домов микрорайона Центральный расселят в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Совет депутатов города утвердил проект расселения аварийных домов, подготовленный в Мособлархитектуре. Как заявил глава комитета Владислав Гордиенко, общая площадь планируемой жилой застройки составляет 20 тыс. м кв., из аварийных домов расселят 209 квартир. Новое жилье получат более 500 человек.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одинцове завершили строительство дома в UP-квартале Сколковский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Одинцове досрочно завершили строительство жилого дома