Ашхабад, , 11:10 — REGNUM Представителям правительственной делегации Армении пришлось наклоняться в туркменской гостинице «Огузкент» из-за оливкового дерева. Об этом сообщает 11 октября «Маяк».

Представители правительства Армении прибыли в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Организаторы мероприятия выделили армянской делегации узкий коридор, посередине которого стояло оливковое дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде проходит заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого планируется принять несколько совместных документов, в том числе обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.