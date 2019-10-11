Амман, , 10:59 — REGNUM Глава Духовного управления мусульман Чечни Салах-хаджи Межиев вошел в состав Королевской академии потомков Пророка. По решению, принятому в Иордании, муфтий Чечни Салах Межиев включен в состав членов академии пожизненно, пишет ИА «Грозный-информ».

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев Putyislama.ru

Как отметили в ДУМ Чечни, членами Королевской академии потомков Пророка являются самые известные мировые исламские религиозные лидеры. В настоящее время она состоит из 100 человек.

Напомним, глава муфтията Чечни Салах Межиев в составе делегации из Чечни участвовал в Иордании в исламской конференции на тему: «Законы Аллаха в своем творении». Она проходит под эгидой короля Хашимитского Королевства Иордании Абдаллы II ибн Хусейна аль-Хашими.