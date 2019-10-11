Барнаул, , 10:54 — REGNUM Группа российских учёных оценивает фактические площади неиспользуемых бывших сельскохозяйственных земель в Бурятии, степень их облесения и возможности вовлечения в оборот, сообщает 11 октября пресс-служба Алтайского государственного университета (АлтГУ).

Работа проводится в рамках крупного научного проекта, рассчитанного на три года. На первом этапе исследователи сформировали базу данных по региону и отработали методы на пилотных участках. Следующий этап будет посвящён созданию цифровой карты изменений землепользования, произошедших в регионе с 1990-х годов. Затем полученные сведения будут использоваться при реализации региональной аграрной политики.

По мнению международного эксперта по заброшенным землям в постсоветских странах, вдохновителя и идеолога данного проекта Александра Прищепова, создаваемая цифровая карта заброшенных земель Бурятии станет уникальным материалом, который поможет в решении насущных сельскохозяйственных проблем региона.

В вузе напомнили, что в постсоветский период в Бурятии произошло большое сокращение площадей посева — на 74% с 1995 года, поэтому сегодня вопросы вовлечения в оборот заброшенных земель являются чрезвычайно важными для развития местного сельского хозяйства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты Гринпис нашли в Бурятии 1,8 млн гектаров сельскохозяйственных земель, не использующихся по назначению. Большая часть из них не используется от 3 до 20 лет, при этом 125 тыс. гектаров были заброшены более 20 лет назад и уже заросли деревьями.

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