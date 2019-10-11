Коломбо, Шри-Ланка, , 10:56 — REGNUM В период с 5 по 11 октября добровольцы южнокорейской авиакомпании Korean Air оказали помощь жителям неблагоприятных районов столицы Шри-Ланки. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 15 добровольцев компании помогли местным жителям восстановить жилье и другие сооружения, пострадавшие от сильных штормов и наводнений.

Известно, что данная помощь осуществлялась с финансовой поддержки компании и пожертвований сотрудников.

Кроме того, представители авиакомпании провели для местных детей курсы английского языка, танцевальные конкурсы и игры с воздушными шарами.

В настоящее время в компании функционируют 25 добровольческих групп, которые проводят волонтерские мероприятия в детских домах, учреждениях для лиц с ограниченными возможностями и домах престарелых.