Прага, , 10:53 — REGNUM Церемония прощания с самым известным чешским певцом Карелом Готтом началась в Праге. Об этом 11 октября сообщает Чешское телевидение.

Сообщается, что гроб с телом певца выставлен во дворце Жофин, который расположен на Славянском острове, находящемся в самом центре чешской столицы.

Также уточняется, что церемония прощания продлится с 08:00 до 22:00 по местному времени (09:00 — 23:00 мск) и будет проходить с гражданскими почестями. В ней, как ожидается, примут участие представители высшего руководства Чехии, в том числе президент Милош Земан.

Похороны певца состоятся 12 октября, а панихида по нему, на которую сможет прийти только узкий круг приглашенных, будет проведена в пражском соборе Святого Вита главой чешских католиков — кардиналом Домиником Дукой.

Кроме этого, отмечается, что очередь из поклонников певца ко дворцу Жофин выстроилась уже 10 октября и в связи с этим чешской полицией приняты повышенные меры безопасности и перекрыто автомобильное движение в районе Славянского острова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, самый известный чешский певец Карл Готт скончался 1 октября текущего года на 81-м году жизни. Планируется назвать его именем одну из пражских улиц.