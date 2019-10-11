Киншаса, , 10:48 — REGNUM Более 4000 человек умерли от вспышки кори в Демократической Республике Конго (ДР Конго) в этом году. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на заявление детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) от 9 октября.

По всей стране в 2019 году было зарегистрировано 203 179 случаев заболеваний корью, и почти 90% из 4096 летальных исходов были среди детей в возрасте до 5 лет, сообщается в заявлении фонда.

«Число случаев заболевания корью в ДР Конго в этом году более чем в три раза превышает число, зарегистрированное за весь 2018 год. Вспышка кори в ДРК стала гораздо более смертоносной, чем эпидемия лихорадки Эбола, которая на сегодняшний день унесла 2143 жизни», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 95% населения должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины против кори для обеспечения иммунитета. По данным ЮНИСЕФ, в Конго охват вакцинации против кори в 2018 году составил всего 57%.

«Мы сталкиваемся с этой тревожной ситуацией, потому что миллионы конголезских детей не вакцинированы и не имеют доступа к медицинской помощи при заболевании», — сказал Эдуард Бигбедер, представитель ЮНИСЕФ в ДР Конго.

«Кроме того, слабая система здравоохранения, отсутствие безопасности, недоверие общества к вакцинам и медицинским работникам и проблемы с материально-техническим обеспечением способствуют огромному количеству непривитых детей, подверженных риску заражения этой болезнью», — добавил он.

В ЮНИСЕФ заявили, что фонд изо всех сил старается вакцинировать как можно больше детей против кори и направлять необходимые лекарства в медицинские центры, чтобы помочь предотвратить смерти. В прошлом месяце во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что организация совместно с правительством ДР Конго и другими группами работает над проведением чрезвычайной кампании по вакцинации 825 000 детей.

Как сообщают журналисты, корь очень заразна — болезнь распространяется через кашель и чихание. До 90% людей, близких к инфицированному человеку, которые не имеют иммунитета, с наибольшей вероятностью заразятся. По словам ВОЗ, непривитые маленькие дети подвергаются наибольшему риску заражения корью и больше всего страдают от ее осложнений, среди которых — смерть.

В настоящее время ДР Конго также сталкивается со второй по величине в мире эпидемией лихорадки Эбола. Эбола гораздо менее заразна, но имеет смертность более 70%.

Напомним, в 2019 году в стране было зарегистрировано почти в три раза больше случаев заболевания корью, чем в то же время в 2018 году. ДР Конго, Мадагаскар и Украина показали самые высокие показатели заболеваемости корью, крупные вспышки также были зафиксированы в Анголе, Камеруне, Чаде, Казахстане, Нигерии, на Филиппинах, в Южном Судане, Судане и Таиланде. Самые крупные вспышки происходят в странах с низким охватом вакцинации против кори, отмечает ВОЗ.

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