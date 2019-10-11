Джакарта, , 10:40 — REGNUM Посольство Великобритании в Индонезии в сотрудничестве с правительством провинции Западная Ява выбрали пять улемов, которые посетят Великобританию в начале ноября 2019 года, сообщает Sindonews.

Предполагается, что благодаря хорошим знаниям английского языка и публичным выступлениям улемы будут вдохновлять и поощрять более широкое сообщество распространять идеи международного мира и активно участвовать в обсуждении глобальных проблем с точки зрения ислама.

Во время визита в Великобританию улемы будут разделены на несколько городов, а именно Лондон, Бристоль, Кардифф, Манчестер и Бирмингем, для обмена мнениями о культурном и религиозном разнообразии в Индонезии с несколькими школами, университетами, религиозными организациями и местными общинами в Великобритании.

Известно, что улемы были отобраны из 30 участников, которые прошли обучение английскому языку, проводимое Британским советом. Всего на программу зарегистрировалось 265 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское правительство объявило о выдаче иностранным студентам, в том числе из Индонезии, двухлетней рабочей визы после обучения.

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