Москва, , 10:30 — REGNUM Депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия») от Саратовской области предостерегает от принятия решений о возвращении смертной казни в момент, когда эмоции зашкаливают.

«Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают — требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке…», — написала Баталина в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением вернуть в России смертную казнь выступил депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия»).

Смертная казнь в России законодательно не отменена, но с 1996 года, когда РФ вступила в Совет Европы, действует мораторий на вынесение и исполнение таких приговоров.