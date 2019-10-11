Улан-Удэ, , 10:30 — REGNUM Гостям выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве расскажут, как привлекают молодых специалистов на работу в сёлах Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, мероприятие проходит в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве».

«В Бурятии сегодня практически во всех районах разработаны программы поддержки молодых специалистов, во всех районах осуществляется 100% компенсация на оплату жилья, отопления и электроэнергии», — отметили в правительстве.

В частности, педагоги получают единовременные выплаты, размер которых варьируется в районах. В частности, в северных он может достигать 50 тыс. рублей, в центральных — 10 тыс. В Кижингинском районе помимо этого молодым специалистам предоставляют 10 овцематок.

Тем не менее даже эти меры не позволяют устранить дефицит кадров. Отмечается, что больше всего в школах не хватает учителей иностранных языков, математики, начальных классов, русского языка и литературы.

Что объяснимо, поскольку, как признали в прокуратуре, многие учителя в республике получали зарплату ниже МРОТ, т. е. меньше 16 тыс. рублей в месяц со всеми коэффициентами. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, проблема с кадрами в ближайшие года только обострится из-за строительства сразу 11 новых школ.

Читайте также:

«Логика» властей: учителя получают ниже МРОТ — увеличим число студентов

При дефиците в 550 учителей, Бурятии потребуется ещё 900 человек