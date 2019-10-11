Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбурге за сентябрь зафиксировано 19 случаев заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом ГЛПС). В числе заболевших — один ребенок в возрасте 13 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Большинство заболевших (80%) — это мужчины. Чаще всего, вирус подхватывали во время отдыха на природе — 70%.

Из 19 случаев отмечено пять заражений вне Оренбургской области. Отмечено четыре факта, когда острое инфекционное заболевание оренбуржцы подхватили в Башкирии. В одном случае заболевание произошла на территории Саратовской области.

Добавим, ГЛПС, более известное как «мышиная лихорадка» является тяжелым острым инфекционным заболеванием, вызываемым вирусами. Характеризуется лихорадкой, высокой интоксикацией, поражением почек и кровеносных сосудов. Источником заражения людей вирусом ГЛПС являются мышевидные грызуны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2019 года в Оренбургской области зарегистрировано 84 случая «мышиной лихорадки».

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