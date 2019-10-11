Новосибирск, , 10:26 — REGNUM Прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в филиале ОАО «Новосибирскавтодор Ордынское дорожно-ремонтное строительное управление», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее на работу в филиал мастером был принят бывший начальник тыла межмуниципального отдела полиции ГУ МВД России в Новосибирской области.

Как показала прокурорская проверка, сведения о заключении трудового договора с ним не были направлены в установленный ФЗ десятиднейвный срок на предыдущее место его службы. В отношении организации было возбуждено административное дело за «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей.