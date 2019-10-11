Ташкент, , 10:24 — REGNUM Самаркандский городской суд по уголовным делам приговорил гражданина Узбекистана Шерзода А. к девяти годам лишения свободы за участие в военных действиях на стороне террористической организации в Афганистане, сообщает агентство «УзА».

Отмечается, что мужчина выехал не территорию России в марте 2016 года, где попал под влияние вербовщика террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В октябре 2016 года мужчина вернулся в Узбекистан, но продолжил поддерживать связь с представителем террористов.

В 2017 году Шерзод А. отправился в Турцию, откуда через территорию Ирана по поддельным документам попал в Афганистан, где принял участие в боевых действиях на стороне террористов. В ноябре 2018 года усилиями спецслужб мужчина был возвращен в Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября специальным рейсом из Ирака в Узбекистан были возвращены 64 ребенка, родители которых отбывают наказание за причастность к террористическим организациям.

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