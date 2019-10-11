Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM В Екатеринбурге ООО «ОСК «Парк Победы» привлекли к ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате надзорных мероприятий были установлены правонарушения предусмотренные ч. 1 ст. 8.4, ч. 4 ст. 8.25 и ст. 8.39 КоАП РФ. На ООО «ОСК «Парк Победы» был наложен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Также в ходе прокурорской проверки установлен экологический ущерб нанесённый лесопарку. В частности, во время проведения строительных работ в парке снимался и уничтожался верхний слой почвы, были видны следы разлива бетона. В ходе надзорных мероприятий зафиксировано повреждение слоя почвы на участке свыше 717 квадратных метров.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском на сумму более 2,4 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объёме, а в апелляционной инстанции постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга оставлено в силе.