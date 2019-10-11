Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM С ноля часов 14 октября 2019 года абсолютно все нарушители скоростного режима на Западном скоростном диаметре (ЗСД) будут фиксироваться камерами видеонаблюдения в автоматическом режиме. Им «автоматом» будут выписываться и отправляться штрафы за превышение разрешенной скорости. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Камеры на ЗСД настроены на фиксацию превышения максимальной разрешённой скорости, ограниченной на магистрали планкой в 110 км/ч, а на ряде участков — 90 км/ч.

«По ограничениям, вводимым дорожными знаками, отображаемыми Табло переменной информации, система автоматической фиксации не работает», — пояснили в Госавтоинспекции Петербурга.

Там напомнили, что на дорогах, обозначенных дорожным знаком 5.1 «Автомагистраль», легковым автомобилям разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч; автобусам и грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны — со скоростью не более 90 км/ч. Все транспортные средства также обязаны соблюдать другие ограничения максимальной скорости, установленные знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

Денежные средства от штрафов, выписанных на ЗСД, будут поступать не оператору платной трассы, а в в бюджет Санкт-Петербурга.

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Западный скоростной диаметр — платная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут (с использованием транспондера).