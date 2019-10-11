Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM Нарушения при реставрации кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы нашли общественники. По их мнению, достоверный облик памятника нарушили появившиеся пристройки у алтарной части храма.

Кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Ростов-на-Дону (сс) Дмитрий Артемьев

«Любые пристройки к объекту культурного наследия запрещены законом, кроме воссоздания ранее разрушенных элементов памятника, но здесь воссозданием не пахнет. В данном случае налицо искажение исторического облика памятника. Более того, в границах территории ОКН также запрещена любая строительная деятельность и возведение любых новых построек и пристроек. Это правовой беспредел и прямое нарушение федерального закона 73-ФЗ, и никаких вариантов оправдать это юридически нет», — прокомментировал аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, архитектор-реставратор первой категории Виктор Аксенов.

Вопросы о соответствии проекта реставрации и подлинного исторического облика собора общественники адресовали комитету по охране объектов культурного наследия.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону ведётся подготовка к чину освящения храма после реставрации. Ожидается, что его совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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