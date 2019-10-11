Рязань, , 10:23 — REGNUM До конца 2020 года в Рязанской области планируют полностью решить проблему с обманутыми дольщиками. Об этом 10 октября во время публичного отчёта перед жителями региона на площадке «Точка кипения» рассказал министр регионального строительного комплекса Вячеслав Меньшов. Властям осталось закрыть вопрос по четырём объектам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, в 2017 году в статусе обманутых находились дольщики 28 многоквартирных домов. 24 объекта удалось завершить, и законные собственники получили ключи от квартир.

«За каждым таким объектом стоят десятки и сотни семей рязанцев. До конца текущего года будут исполнены обязательства перед участниками долевого строительства ещё двух жилых комплексов. Нарушенные права дольщиков оставшихся объектов планируется восстановить до конца 2020 года», — сказал Вячеслав Меньшов.

Начиная с 2017 года в Рязанской области жильё получили 2 тыс. 760 семей бывших обманутых дольщиков. В 2017 и 2018 годах введено в эксплуатацию по 11 многоквартирных домов, в 2019 году — два МКД.