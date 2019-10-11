Москва, , 11:30 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занимается подготовкой проекта правил недискриминационного доступа к инфраструктуре аэропортов, после введения которых им будет разрешено вводить инфраструктурный сбор с хендлинговых (осуществляющих наземное обслуживание рейсов. — прим. ред.) компаний.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пишет «Коммерсантъ», объем такого инфраструктурного сбора может составить около €50−75 млн в год.

«Механизм (инфраструктурного сбора) будет способствовать развитию конкуренции в аэропортах и снижению ценового давления на авиакомпании», — приводит «Ъ» слова представителя ФАС.

При этом авиакомпании, многие из которых являются владельцами хендлингового бизнеса, требуют убрать такой сбор, так как считают его проявлением монополизма, однако ФАС, в своём готовящемся проекте правил недискриминационного доступа, дает аэропортам разрешение на ввод инфраструктурного сбора.