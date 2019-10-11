Абакан, , 10:05 — REGNUM Совещание «по острым вопросам мусорной реформы» прошло в Хакасии. Власти республики потребовали от регионального оператора «Аэросити-2000» «вкладываться в реализацию мусорной реформы», сообщили ИА REGNUM 11 октября в правительстве Хакасии.

В администрации главы республики Валентина Коновалова утверждают, что усилилось недовольство жителей деятельностью регоператора.

«Идут массовые жалобы населения, люди относятся отрицательно к деятельности организации. Оплата за вывоз мусора выросла, а качество услуги не улучшилось. Если проанализировать статистику, то раньше жалоб на вывоз мусора было меньше», — прокомментировал Коновалов.

По его словам, оператор до сих пор не наладил комплексную систему обращения с отходами. Также не развита инфраструктура. Оператор до сих пор не зашел на большую часть сельских территорий, утверждают в республиканском правительстве.

В ближайшие месяцы регоператор должен представить региональному минприроды инвестиционную программу в области обращения с ТКО.

Согласно заявлению оператора, на ряде территорий он построит мусоросортировочные заводы и четыре мусороперегрузочные станции.

Если регоператор не исполнит все обязательства перед населением, правительство республики намерено «инициировать применение к компании мер ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, мусорная реформа в Хакасии стартовала с января 2019 года. Для пяти зон было установлено пять тарифов, максимальный — 901 руб. за куб. м.

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В конце декабря 2018 года власти Хакасии заявили о договорённости с регоператором о пересмотре тарифов.

В мае 2019 года, выступая с докладом перед депутатами Верховного совета (парламента) Хакасии, глава региона Валентин Коновалов заявил, что для отдельных зон снижение составило до 26—30%.