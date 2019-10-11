Копенгаген, , 09:55 — REGNUM Министр внутренних дел Дании Астрид Краг заявила о планах правительства выделить 11 млн долларов для оказания помощи несовершеннолетним в Гренландии. По словам министра, большое количество детей на острове подвергается сексуальному насилию и растет в неблагоприятных условиях, однако местные власти не могут решить эти проблемы.

В первую очередь правительство Дании совместно с Наалаккерсуисутом (орган самоуправления в Гренландии) планирует создать рабочую группу, в рамках которой должны быть выработаны рекомендации относительно того, как можно наиболее эффективным способом помочь детям. В состав группы войдут представители министерства внутренних дел Дании, министерства юстиции и департамента социальных дел Гренландии. Ожидается, что рекомендации будут выработаны к началу лета — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Запрос о финансовой помощи для решения социальных проблем датскому правительство направили сами гренландцы. Помимо 11 млн долларов Копенгаген также выделит 780 тысяч долларов для отправки датских специалистов и психологов в город Тасиилак.