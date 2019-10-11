Москва, , 09:57 — REGNUM Претендовать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто фактически имеет время на такой уход. Так полагает Министерство труда и соцзащиты, предложившее поправки в законы о социальном страховании, сообщает РБК.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Предложение направлено против злоупотребления правом на пособие, пояснили в министерстве, так как есть получатели, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают пособие и при этом работают неполный рабочий день, получая зарплату. При этом фактически с ребенком находится другое лицо.

Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок. В министерстве уточнили, что получать пособие может другой родственник, который осуществляет уход за ребенком.

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