Кемерово, , 09:41 — REGNUM В Кузбассе проходит VIII Cъезд кардиологов «От первичной профилактики до высоких технологий в кардиологии».

В Кемерово приехали более 700 специалистов в сфере кардиологии из Сибири, Приволжского, Уральского федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Участники обсудят актуальные вопросы развития отечественной кардиологии, современные подходы к профилактике и диагностике болезней системы кровообращения, хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и инновационные технологии оказания специализированной кардиологической помощи населению.

В программе — 15 образовательных семинаров и восемь симпозиумов.

В Кемеровской области съезд проходит второй раз.

«Съезд кардиологов — толчок, который поможет определить главные направления работы специалистов этой сферы, правильно расставить приоритеты», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Съезд кардиологов Сибири проводится раз в два года. В 2021 году IX Съезд пройдёт в Новосибирской области.