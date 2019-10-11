В Стокгольме с 7 октября проходит Нобелевская неделя, в ходе которой каждый день объявляют лауреатов этой одной из самых престижных международных премий. 7 октября общественности стало известно имя человека, который стал лауреатом в области физиологии и медицины. В области физики лауреат был назван 8 октября, а в области химии — 9-го.

10 октября были объявлены лауреаты премии за 2018 и 2019 год по литературе. А сегодня, 11 октября, станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира.

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