11 Октября
10:02
Вручение Нобелевской премии мира взорвало Twitter
Вручение в 2018 году Нобелевской премии мира буквально взорвало Twitter. Мнения интернет-пользователей разделились.
9:59
Борцы с сексуальным насилием стали лауреатами Нобелевской премии мира
В 2018 году лауреатов было двое. За борьбу с сексуальным насилием Нобелевскую премию мира получили хирург Дени Муквеге из Демократической республики Конго и правозащитница Надя Мурад из Ирака.
9:49
11 октября церемония начнётся в 11:00 по шведскому времени (13:00 мск).
9:43
Нобелевский лауреат по литературе осуждает бомбардировки Сербии НАТО
Нобелевскую премию по литературе получил австрийский писатель Петер Хандке. Он известен своими симпатиями к бывшему президенту Сербии Слободану Милошевичу, который ранее был осуждён Гаагским трибуналом, также Хандке яростно осудил проведённые силами НАТО бомбардировки Сербии.