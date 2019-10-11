Саратов, , 09:48 — REGNUM На счету задержанного по подозрению в убийстве 9-летней саратовской школьницы мужчины несколько преступлений, за которые он ранее был судим. Об этом 11 октября рассказал источник в правоохранительных органах Саратова.

По словам источника, приводимым Телеканалом 360, подозреваемому в убийстве мужчине в 2001 году был выписан штраф за мелкое хулиганство, а в 2004-м он совершил проникновение в чужой дом, откуда похитил 36 тысяч рублей.

При этом знакомый подозреваемого, слова которого приводит телеканал, рассказал, что мужчина с виду был нормальным человеком, который не пил, не курил и не употреблял наркотики, однако ранее уже был судим за педофилию, хотя сам имел дочь.

Напомним, ранее девятилетняя девочка пропала в Саратове 7 октября. Ребенок утром вышел из дома в школу, однако назад не вернулся. Спустя сутки, 10 октября, труп девочки был обнаружен среди гаражей саратовского микрорайона СХИ.

Читайте также: Криминалисты из Москвы помогут в расследовании убийства девочки в Саратове

Читайте также в этом сюжете: В процессе поиска убитой в Саратове девочки полиция нашла ее вещи