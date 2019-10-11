Иваново, 11 октября 2019, 09:58 — REGNUM Общественное движение «Чистый город» запускают в городе Иваново по инициативе активных горожан. Неравнодушные жители предлагают взять под свой контроль излишнюю расклейку рекламных объявлений. Опрятный внешний вид должен стать трендом, сообщат пресс-служба администрации области.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что эта работа должна проводиться совместно активистами и администрацией. Процесс преображения городской среды и наведения порядка во внешнем облике могут взять на себя инициативные жители, а чиновникам стоит прислушиваться к ним. Глава региона посоветовал общественникам подумать, какая поддержка требуется от правительства области и от администрации города, чтобы совместно продвигать новый проект.
С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в закон «Об административных правонарушениях в Ивановской области». Установлена административная ответственность за нарушения требований к внешнему виду рекламных конструкций, фасадов зданий, за повторное несанкционированное размещение объявлений, парковку на газонах, незаконные заборы, сброс жидких отходов.