Иваново, , 09:58 — REGNUM Общественное движение «Чистый город» запускают в городе Иваново по инициативе активных горожан. Неравнодушные жители предлагают взять под свой контроль излишнюю расклейку рекламных объявлений. Опрятный внешний вид должен стать трендом, сообщат пресс-служба администрации области.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что эта работа должна проводиться совместно активистами и администрацией. Процесс преображения городской среды и наведения порядка во внешнем облике могут взять на себя инициативные жители, а чиновникам стоит прислушиваться к ним. Глава региона посоветовал общественникам подумать, какая поддержка требуется от правительства области и от администрации города, чтобы совместно продвигать новый проект.

«Действительно, может быть, вы правы, и нам нужно такое движение, которое бы отслеживало ситуацию в целом: что у нас с контейнерными площадками, убирается ли там мусор, что с чистотой улиц, с уборкой в зимнее время. Мы уже стараемся так работать по программам «Формирование комфортной городской среды» и ремонта дорог. Вы предлагаете расширить, начиная с дизайн-кода. Я вижу, что активная часть города поддерживает это начинание. Нужно привлечь более широкий круг жителей города, чтобы нам вместе наводить порядок», — отметил Станислав Воскресенский.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в закон «Об административных правонарушениях в Ивановской области». Установлена административная ответственность за нарушения требований к внешнему виду рекламных конструкций, фасадов зданий, за повторное несанкционированное размещение объявлений, парковку на газонах, незаконные заборы, сброс жидких отходов.