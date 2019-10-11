Копенгаген, , 09:24 — REGNUM Студия IO Interactive совместно с издателем Warner Bros. Interactive работает над созданием новой видеоигры, которая выйдет на консолях и ПК. Об этом 10 октября сообщил журнал PC Gamer.

Известно, что предстоящая игра не будет очередной частью Hitman. Как пояснили сами разработчики, в её основу ляжет совершенно «новая вселенная». Издание отмечает, что вскоре они могут сообщить новую информацию об этом проекте.

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Напомним, в январе 2019 года стало известно, что IO Interactive открыла второй офис в шведском городе Мальмё (первый находится в Копенгагене (Дания)). Геймеры знают эту студию не только по серии Hitman, но и по таким играм, как Freedom Fighters, Kane & Lynch: Dead Men и Mini Ninjas.

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